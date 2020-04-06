Названы полезные свойства лимонной кожуры

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В кожуре лимона содержится намного больше витаминов и полезных веществ, чем в его соке и мякоти, поэтому ее нельзя выбрасывать. Диетологи утверждают, что цедра цитрусовых помогает при многих заболеваниях.
Известно, что корка лимона богата на витамин С, который укрепляет защитные силы иммунной системы, а также благотворно влияет на нервную систему, нормализирует кровообращение и укрепляет сосуды.
Помимо этого, цедра лимона содержит клетчатку, которая улучшает процессы пищеварения. Она устраняет спазмы, тошноту и расстройства кишечника. Этот продукт эффективно выводит из организма шлаки и токсины, осуществляя защиту клеток тела от инфекций.
Эксперты говорят, что в кожуре лимона есть мощные антиоксиданты, которые предотвращают появление раковых клеток. Люди, употребляющие эти цитрусовые с кожурой, снижают риск развития онкологических заболеваний.
Среди других достоинств корки лимона: благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, ведь полифенолы, входящие в состав продукта, снижают уровень "плохого" холестерина в крови и предотвращают тромбообразование в сосудах.
Также цедра лимона способствует похудению, улучшает состояние кожи и поддерживает здоровье полости рта.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие болезни можно вылечить с помощью лимона.
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