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Названы полезные свойства лимонной кожуры

Лимон - один из самых популярных цитрусовых в мире

6 апреля 2020, 10:15 1051
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названы полезные свойства лимонной кожуры

В кожуре лимона содержится намного больше витаминов и полезных веществ, чем в его соке и мякоти, поэтому ее нельзя выбрасывать. Диетологи утверждают, что цедра цитрусовых помогает при многих заболеваниях.

Известно, что корка лимона богата на витамин С, который укрепляет защитные силы иммунной системы, а также благотворно влияет на нервную систему, нормализирует кровообращение и укрепляет сосуды. 

Помимо этого, цедра лимона содержит клетчатку, которая улучшает процессы пищеварения. Она устраняет спазмы, тошноту и расстройства кишечника. Этот продукт эффективно выводит из организма шлаки и токсины, осуществляя защиту клеток тела от инфекций. 

Эксперты говорят, что в кожуре лимона есть мощные антиоксиданты, которые предотвращают появление раковых клеток. Люди, употребляющие эти цитрусовые с кожурой, снижают риск развития онкологических заболеваний. 

Среди других достоинств корки лимона: благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, ведь полифенолы, входящие в состав продукта, снижают уровень "плохого" холестерина в крови и предотвращают тромбообразование в сосудах. 

Также цедра лимона способствует похудению, улучшает состояние кожи и поддерживает здоровье полости рта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие болезни можно вылечить с помощью лимона.


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=112290
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