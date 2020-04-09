Медики рассказали, кому нельзя употреблять имбирь

Имбирь давно используют в народной медицине, как средство от многих заболеваний. Он обладает целым рядом полезных свойств для организма. Но несмотря на всю пользу, этот продукт разрешен для употребления не всем. Кому же стоит отказаться от имбиря?

Несмотря на то, что в составе имбиря много витаминов, полезных веществ и аминокислот, поддерживающих работу всего организма, он имеет и свои противопоказания. В первую очередь, от продукта следует отказаться людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что масла и фенолы, которые содержит эта пряность, раздражают слизистую и могут привести к расстройствам пищеварительной системы, в частности язве желудка.

Имбирь рекомендуют употреблять в сезон гриппа, потому что он обладает противовирусным действием и укрепляет иммунитет. Но от него следует отказаться при высокой температуре, кровотечениях и ожогах.

Из-за того, что этот корнеплод стимулирует выработку желчи, он противопоказан людям, страдающим проблемами с печенью, а также при острых заболеваниях почек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему осенью нужно обратить особое внимание на имбирь.

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