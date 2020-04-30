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Что будет с организмом, если употреблять мед каждый день

Мед можно смело считать древнейшим натуральным продуктом

сегодня, 17:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что будет с организмом, если употреблять мед каждый день

О полезных свойствах меда известно давно, ведь этот продукт активно используют для лечения многих заболеваний. В нем содержится большое количество витаминов и ценных веществ, которые поддерживают работу всего организма. Что же будет, если употреблять мед каждый день?

Мед поможет похудеть

Не все женщины знают, что пчелиный мед приблизит вас к заветной цели получить фигуру своей мечты. Сахар, входящий в состав меда, способствует ускорению метаболизма, калории во время физической активности сгорают быстрее. 

Мед снизит уровень холестерина в крови

Мед не только входит в число продуктов, не имеющих в своем составе плохого холестерина, но и снижает (за счет витаминов и микроэлементов) его уровень в крови человека, что является профилактикой сосудистых проблем. 

Мед оздоровит ваше сердце 

Антиоксиданты, которыми богат мед, предотвращают сужение артерий - одной из главных причин развития сердечной недостаточности. 

Мед улучшит сон

Мед повышает уровень инсулина в крови, что увеличивает и концентрацию серотонина (из него организм и продуцирует гормон сна). Регулярное потребление меда гарантирует более быстрое засыпание и глубокий сон. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о каких полезных свойствах меда вы не догадывались.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1829890-9-chudes-kotorye-proizojdut-s-vami-esli-upotreblyat-med-kazhdyj-den
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