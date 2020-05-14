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Как на уровень холестерина воздействует какао

В какао содержится более 300 различных элементов

сегодня, 15:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как на уровень холестерина воздействует какао

Многие люди все чаще жалуются на проблему повышенного холестерина в крови. А для его снижения необходима специальная диета, которая может включать один вкусный и сладкий компонент - какао. Чем же он так полезен?

Китайские ученые провели ряд экспериментов, направленных на изучение того, как какао воздействует на показатели холестерина. В исследованиях участвовали 215 человек. В ходе 8-ми экспериментов специалисты рассмотрели краткосрочное воздействие на организм продуктов, содержащих какао.

Выяснилось, что уровень холестерина у добровольцев, которые употребляли какао в умеренных дозах уменьшился по сравнении с теми, кто отказывался от этого напитка. Соответственно, у любителей какао снизился и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Известно, что какао содержит более 300 различных элементов, среди которых железо, цинк, белки, жиры, углеводы, а также витамины А, Е, В и РР. Эти вещества укрепляют иммунитет, помогают при проблемах с пищеварением и улучшают состояние кровеносной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как без помощи лекарственных средств можно снизить холестерин.


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Источник: https://infopechen.ru/kholesterin/pitanie/kakao-pri-holesterine.html
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