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Как снизить уровень холестерина без лекарств

Диета и правильный образ жизни помогут снизить «плохой» холестерин

сегодня, 17:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как снизить уровень холестерина без лекарств

Высокий уровень холестерина в крови значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому за его показателем нужно регулярно следить. А нормализировать уровень холестерина можно не только благодаря лекарствам.

Диета и здоровый образ жизни помогут снизить "плохой" уровень холестерина - ЛПНП и повысить "хороший" уровень холестерина - ЛПВП. Вам просто нужно внести несколько простых изменений в свой уклад жизни.

Нормы общего холестерина:

- оптимальный - меньше 5.2 ммоль/л;

- максимально допустимый - 5.2 - 6.2 ммоль/л;

- высокий - выше 6.2 ммоль/л;

При необходимости врач выписывает лекарство, чтобы вернуть холестерин к нормальным показателям. А как еще можно снизить его уровень?

Смейтесь больше

Смех лучше любых лекарств: он улучшает все показатели крови, в том числе холестерин. Посмотрите добрый мультик или смешные видео в интернете. Эмоции, которые вы испытаете принесут вашему здоровью пользу.

Вредные транс-жиры

Они повышают уровень ЛПНП, снижают ЛПВП и повышают риск развития сердечных заболеваний. Их можно найти в жареной пище и хлебобулочных изделиях, поэтому будьте аккуратны с такими продуктами.

Время худеть

Не надо худеть к лету или в Новом году, терять килограммы надо только ради своего здоровья. Избавьтесь от 5 г лишнего веса и ваши ЛПНП могут сократиться до 8%. Но отнеситесь к похудению разумно и не голодайте.

Убегайте от инфаркта

Это шуточное высказывание тут как нельзя кстати! Всего 3 часа активных занятий спортом в неделю достаточно, чтобы улучшить показатели холестерина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как грецкие орехи влияют на уровень холестерина.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/11671-holesterin-v-normu-kak-snizit-etot-pokazatel-bez-lekarstv.html
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