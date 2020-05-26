Три вида чая, которые избавят от головной боли

Если вы испытываете дискомфорт из-за головной боли, не спешите открывать аптечку и принимать таблетки. Эксперты определили три вида чая, которые обладают полезными свойствами и помогают быстро устранить проблему.

Головная боль может быть вызвана многими факторами. Если она беспокоит часто, тогда следует обратиться к специалисту и пройти обследование. В других случаях, избавить от дискомфорта поможет чай.

Если боль вызвана стрессовой ситуацией или нервным напряжением, тогда отдайте предпочтение ромашковому чаю. Ромашка - это одно из самых известных и популярных растений, используемых в лечебных целях. Этот напиток содержит фенольные кислоты, фитостеролы, дубильные вещества и множество витаминов. Чай из ромашки помогает расслабиться и нормализовать работу нервной системы. Также он обладает спазмолитическими и болеутоляющими способностями, что объясняет необходимость его применения в период ПМС, повышения температуры, разгара простуды и т.д.

При головной боли помогает и чай из перечной мяты. Этой напиток производит на организм успокаивающий эффект, поэтому эффективно избавляет от головной боли и улучшает кровообращение. Чай также стимулирует выделение желчи, что повышает скорость и эффективность пищеварения.

Третий вид чая - это чай из мелиссы или лимонной мяты. Это растение славится способностью снимать сильную головную боль и быстро устранять приступы мигрени. Основное преимущество мелиссы заключается в том, что при сильном успокаивающем эффекте, она не сильно понижает давление и не провоцирует сонливость.

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