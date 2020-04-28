Медики рассказали, почему нельзя терпеть головную боль

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни жаловался на головную боль. А есть люди, которых беспокоит эта проблема по несколько раз в неделю. Медики не советуют терпеть дискомфортное состояние и надеяться, что "скоро само пройдет". Такие действия могут еще больше навредить здоровью.

Головные боли могут возникать по разным причинам, но, если приступы беспокоят часто, тогда необходимо сходить к врачу на консультацию, возможно, организм сигнализирует о серьезных проблемах. А своевременное лечение поможет избежать многих проблем.

Итак, если вас беспокоит головная боль, тогда лучше принять обезболивающие таблетку, сделать массаж головы или просто отдохнуть, чтобы она утихла. Нельзя терпеть головные боли, потому что одна боль порождает другую, только уже более сильную.

Дело в том, что при головной боли идет большая нагрузка на сосуды, при спазме которых вырабатывается адреналин, а он в свою очередь вызывает дополнительные волны спазмов, ухудшающие состояние еще больше. В таком случае бороться с головной болью будет намного труднее и лекарств понадобится значительно больше.

Головная боль способствует разрушению нервных окончаний и влияет на психоэмоциональное состояние человека, "наращивая" чувство тревожности, увеличивая раздражительность и способствуя хроническим перепадам настроения и нервозности, а это в свою очередь вызывает новые приступы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут избавиться от головной боли.

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