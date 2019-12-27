Как обычные прогулки могут спасти от серьезного заболевания

Ученые провели исследование, результаты которого подтвердили, что ежедневные пешие прогулки существенно снижают вероятность появления онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Специалисты утверждают, что, если человек уделяет физическим нагрузкам 2,5 часа в неделю или же 20 минут в день, тогда уменьшает риск появления 7 разновидностей рака. Но для этого не обязательно записываться в спортзал и выполнять комплекс тяжелых упражнений, достаточно утром или перед сном прогуляться по парку или проехать на велосипеде.

Ученые в течении десяти лет наблюдали за состоянием здоровья более 755 тысяч добровольцев и выяснили, что умеренная физическая нагрузка снижает на 18% риск развития рака печени, на 11% рака почек, на 19% рака крови. Также у женщин уменьшалась вероятность появления рака матки (на 18%), а у мужчин рака кишечника (на 14%). Представители обоих полов с помощью спорта также снижали опасность лимфосаркомы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему пешая прогулка намного лучше и полезнее, чем занятия в спортзале.