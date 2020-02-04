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Онколог рассказал о первых признаках рака кожи

Чаще всего они проявляются на открытых участках кожи, подверженные солнечному свету

сегодня, 22:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Онколог рассказал о первых признаках рака кожи

Для того, чтобы распознать первые признаки кожной онкологии, врачи рекомендуют обращать внимания на участки кожи, которые подвергаются солнечному свету чаще остальных. Об этом рассказал врач-онколог Денис Сидоров. 

В частности, врач-онколог указал на следующие нарушения:

  • появление незаживающих ранок на теле,
  • появление пятнышек с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок и веснушек,
  • постоянная усталость,
  • снижение аппетита,
  • потеря веса,
  • увеличение лимфоузлов.

Первое, что нужно сделать, заметив эти проявления, -обратиться за консультацией к врачу. Специалист выполнит визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию или цитологическое исследование, от результата которых будут зависеть дальнейшие действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что не все родинки на теле могут быть безопасны и их стоит научиться различать.


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