Ученые доказали, что хрен может защитить от рака

Американские ученые провели исследование, которое доказало, что хрен обладает противораковыми свойствами, поэтому его стоит периодически включать в свой рацион питания. Об этом сообщает издание Medikforum.

Эксперты изучили состав этого травянистого растения и обнаружили, что в его корне содержится много глюкозинолатов - биологически активных соединений, существенно снижающие развитие раковых клеток. Они помогают печени очищать организм от токсинов и канцерогенов.

Ученые говорят, что в сутки достаточно съедать по 1 чайной ложке тертого корня хрена. Его давно используют в народной медицине, как средство от многих недугов. Помимо того, что хрен предотвращает появление онкологических заболеваний, он также обладает бактерицидным, противовирусным и отхаркивающим действием. Это растение с горьким и жгучим вкусом может ускорить процесс выздоровления, поэтому его часто дополняют фармакологическим лечением. Особенно рекомендуется при бронхите, кашле, насморке, анемии, расстройствах пищеварения, а также ревматических заболеваниях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что найдено растение, которое успешно борется с раком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!