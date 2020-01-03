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Найдено растение, которое успешно борется с раком

Экстракт этого растения может помочь в разработке лекарств

сегодня, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые со всего мира активно работают над лекарством, которое могло бы победить онкологические заболевания. Недавно индийские специалисты провели исследование и обнаружили экстракт растения, который выборочно уничтожает раковые клетки. Об этом сообщает издание Nanoscale.

Эксперты выяснили, что редкое растение с экзотическим внешним видом под названием Антоцефалус кадамба или Дерево Кришны, может помочь в разработке новой методики лечения серьезного недуга. Экстракт этого растения в сочетании с определенными красителями способен уничтожить поврежденные клетки.

В ходе исследования выяснилось, что под влияние инфракрасного света, взятое из растения вещество меняется. Происходит косвенный процесс регенерации (восстановления) клеток. Инфракрасное излучение активирует вещества, которые повышают противораковые свойства. Этот экстракт проверяли на здоровых и пораженных заболеванием клеточных линиях, и он избирательно уничтожал раковые клетки. 

Эксперты провели уже опыты на грызунах и продолжают работать над исследованием. Пока рано говорить о том, что эксперимент на людях покажет положительный результат, но это открытие может помочь в разработке новой эффективной методике лечения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты снижают риск развития рака желудка. 

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Источник: https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/plant-extract-heat-can-kill-cancer-cells-says-study-1631701-2019-12-26
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