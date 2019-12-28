Отлично снимает стресс: чем полезна йога с животными

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Иногда даже после праздников нам нужно взять еще один выходной, чтобы отдохнуть от отдыха. Доказано, что лучше всего расслабиться помогают братья наши меньшие. Животные очень хорошо улавливают настроение человека и могут буквально подставить свое плечо в трудную минуту.
С ростом популярности йоги и практик медитирования, некоторые организации предлагают проводить всё те же действия, но уже вместе с животными. Такие занятия одновременно укрепляют организм, налаживают контакт человека с природой и эффективно снимают стресс.
Можно попробовать заняться йогой со своим домашним любимцем – кошки и собаки вполне могут составить хорошую компанию. Но что, если хочется чего-то новенького? В мире существует очень много курсов йоги с разными животными, но о самых интересных мы решили рассказать поподробнее.
Кролики
Такие занятия йогой очень популярны в Канаде. Это довольно легкий комплекс упражнений, где главное – отдых и взаимодействие с кроликами. Дружелюбные ушастые во время занятий могут выбирать любимчиков и подольше задерживаться на их коврике. А если симпатия взаимна – кролика можно забрать с собой.
Лемуры
Кто, как не лемуры – узнаваемый символ спокойствия? Британский отель тоже так подумал и открыл для своих постояльцев занятия йогой с лемурами. Зверьки не только радуют глаз своими активностями, но и показывают разные упражнения. Животные-тренеры с радостью контактируют с людьми, а те обучаются не только йоге, но и правилам общения с дикой природой.
Козы
Козлы и козочки в Англии, на удивление, самые активные животные, которым йога явно по душе. На совместных занятиях животные могут даже аккуратно запрыгнуть на вас или устроить массаж. Такие упражнения со стороны выглядят весело, и укрепляют мышцы спины. Это уж точно непередаваемые ощущения и прилив эмоций. Главное – не пугаться и быть готовым к общению.
Дельфины
Кто бы мог подумать, но дельфины – идеальные компаньоны для йоги. Их взгляд и полуулыбка выглядят так, будто они давно уже достигли дзэна. А еще они стараются копировать вашу позу или хотя бы изгибы тела, что очень комично, но мотивирует стараться дальше Такую практику йоги устраивают в Лас-Вегасе.
Ламы
В Миннесоте одна из ферм устраивает регулярные занятия йогой вместе с ламами. Животные во время занятий размеренно ходят от коврика к коврику, а иногда могут и прилечь рядом со спортсменом. А после занятий лам можно погладить, дать угощение и попробовать обрести такую же безмятежность.
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