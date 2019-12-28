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Отлично снимает стресс: чем полезна йога с животными

В мире существует очень много курсов йоги с разными животными

сегодня, 13:45
Автор:

• Ростопира Наталья

Иногда даже после праздников нам нужно взять еще один выходной, чтобы отдохнуть от отдыха. Доказано, что лучше всего расслабиться помогают братья наши меньшие. Животные очень хорошо улавливают настроение человека и могут буквально подставить свое плечо в трудную минуту.

С ростом популярности йоги и практик медитирования, некоторые организации предлагают проводить всё те же действия, но уже вместе с животными. Такие занятия одновременно укрепляют организм, налаживают контакт человека с природой и эффективно снимают стресс.

Можно попробовать заняться йогой со своим домашним любимцем – кошки и собаки вполне могут составить хорошую компанию. Но что, если хочется чего-то новенького? В мире существует очень много курсов йоги с разными животными, но о самых интересных мы решили рассказать поподробнее. 

Кролики

Такие занятия йогой очень популярны в Канаде. Это довольно легкий комплекс упражнений, где главное – отдых и взаимодействие с кроликами. Дружелюбные ушастые во время занятий могут выбирать любимчиков и подольше задерживаться на их коврике. А если симпатия взаимна – кролика можно забрать с собой.

Лемуры

Кто, как не лемуры – узнаваемый символ спокойствия? Британский отель тоже так подумал и открыл для своих постояльцев занятия йогой с лемурами. Зверьки не только радуют глаз своими активностями, но и показывают разные упражнения. Животные-тренеры с радостью контактируют с людьми, а те обучаются не только йоге, но и правилам общения с дикой природой. 

Козы

Козлы и козочки в Англии, на удивление, самые активные животные, которым йога явно по душе. На совместных занятиях животные могут даже аккуратно запрыгнуть на вас или устроить массаж. Такие упражнения со стороны выглядят весело, и укрепляют мышцы спины. Это уж точно непередаваемые ощущения и прилив эмоций. Главное – не пугаться и быть готовым к общению.

Дельфины 

Кто бы мог подумать, но дельфины – идеальные компаньоны для йоги. Их взгляд и полуулыбка выглядят так, будто они давно уже достигли дзэна. А еще они стараются копировать вашу позу или хотя бы изгибы тела, что очень комично, но мотивирует стараться дальше Такую практику йоги устраивают в Лас-Вегасе. 

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Ламы

В Миннесоте одна из ферм устраивает регулярные занятия йогой вместе с ламами. Животные во время занятий размеренно ходят от коврика к коврику, а иногда могут и прилечь рядом со спортсменом. А после занятий лам можно погладить, дать угощение и попробовать обрести такую же безмятежность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пользователей сети умилил собачий "детский сад".


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Источник: https://23-59.com.ua/nado-probovat-joga-s-zhivotnymi/
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