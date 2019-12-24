Сеть умилил собачий "детский сад"

В Южной Корее функционирует и стремительно развивается дневной центр для четырехлапых питомцев Puppy Spring. Кроме того, их официальный Instagram-аккаунт, лента которого состоит из фотографий и видео милых щеночков, покорил пользователей сети. Так, уже несколько суток в соцсетях репостят снимки спящих щенков, сделанные во время тихого часа.

Известно, что в приюте Puppy Spring живут питомцы старше трех месяцев, о которых их владельцы в данный момент не могут позаботиться сами. Стоит отметить, что таких центров в азиатских странах становится с каждым годом все больше и больше. Работники заведения играют с собаками в активные игры, развлекают питомцев, после чего укладывают их на дневной сон. Отмечается, что у каждого песика имеется собственные матрас, подушка и одеяло. Сотрудники центра иногда ложатся спать вместе с ними, а иногда делают фотографии, которые потом публикуют в соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Шотландии ищут человека, который будет дегустировать кофе. Известно, что дегустатор будет жить в шотландском замке Carlowrie Castle, который находится в Эдинбурге, целых 7 дней.

