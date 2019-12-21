В Шотландии ищут человека, который будет дегустировать кофе

В Шотландии одна из кофейных компаний открыла весьма заманчивую вакансию. Так, в обязанности к андидата будет входить дегустация кофе и оценивание его вкуса. Известно, что дегустатор будет жить в шотландском замке Carlowrie Castle, который находится в Эдинбурге, целых 7 дней. Кроме того, дегустатор получит личного шеф-повара и дворецкого. Человеку, который будет пить кофе обещают зарплату - 4475 евро.

Отмечается, что гость замка, построенного в 1852 году, может пригласить с собой друга. Замок имеет 12 спален и множество других помещений для развлечений и отдыха. Гостям предоставляется пятиразовое питание, спа-процедуры, мастер-классы и лекции об искусстве кофе. Но главное преимущество – кофе можно употреблять в любых количествах.





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