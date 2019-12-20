Поместье Пабло Эскобара превратят в дорогой курорт

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Известно, что во владении колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара находился особняк, который расположен в Центральной Америке, на побережье полуострова Юкатан. И вот, нью-йоркская компания недвижимости Thor Equities Group купила поместье, которое принадлежало одному из самых дерзких преступников, вошедших в историю.
Известно, что агенство создаст в доме Эскобара дорогой курорт. Предполагается, что отель, который будет включать 40 премиальных номеров со SPA и брендовыми магазинами, привлечет туристов со всего мира. Со слов Thor Equities Group, для реализации бизнес-идеи понадобится 100 млн долларов.
Стоит отметить, что здание построили в 1992 года, однако оно сохранилось в отличном состоянии. Примечательно, что поместье находится недалеко от природного заповедника Сан-Каан, который входит в список наследия ЮНЕСКО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мексике строят жилой квартал, предназначенный для малообеспеченных семей, с помощью 3D-принтера.
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