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Поместье Пабло Эскобара превратят в дорогой курорт

Здание 1992 года сохранилось в отличном состоянии

20 декабря 2019, 19:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Известно, что во владении колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара находился особняк, который расположен в Центральной Америке, на побережье полуострова Юкатан. И вот, нью-йоркская компания недвижимости Thor Equities Group купила поместье, которое принадлежало одному из самых дерзких преступников, вошедших в историю. 

Известно, что агенство создаст в доме Эскобара дорогой курорт. Предполагается, что отель, который будет включать 40 премиальных номеров со SPA и брендовыми магазинами, привлечет туристов со всего мира. Со слов Thor Equities Group, для реализации бизнес-идеи понадобится 100 млн долларов.

Стоит отметить, что здание построили в 1992 года, однако оно сохранилось в отличном состоянии. Примечательно, что поместье находится недалеко от природного заповедника Сан-Каан, который входит в список наследия ЮНЕСКО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мексике строят жилой квартал, предназначенный для малообеспеченных семей, с помощью 3D-принтера.


Источник: https://mexiconewsdaily.com/news/tulum-property-owned-by-colombian-drug-lord-to-become-luxury-hotel/
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