В Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера

В Мексике строят жилой квартал, предназначенный для малообеспеченных семей, с помощью 3D-принтера. Так, некоммерческая британская благотворительная организация New Story организовала строительство жилого квартала из 50 домов в мексиканском штате Табаско.

Стоит отметить, что этот проект актуален еще и потому, что штат расположен в сейсмически активной зоне. Предполагается, что новые здания выдержат подземные толчки.

Известно, что на данный момент закончено строительство уже двух таких домов. Со слов специалистов, один дом создается с помощью принтера Icon Vulcan II в течении 24 часов. В результате получается дом, площадью 55-75 квадратных метров, где есть один этаж, 2 спальни, гостиная, ванная и кухня.

Дома будут предоставлять семьям на условиях ипотечного кредита с нулевым процентом. Сообщается, что жильцы будут выплачивать по 20 долларов в месяц на протяжении 7 лет.



