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В Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера

Дома будут предоставлять малообеспеченным семьям

20 декабря 2019, 17:10
Автор:

• Ростопира Наталья

В Мексике строят жилой квартал, предназначенный для малообеспеченных семей, с помощью 3D-принтера. Так, некоммерческая британская благотворительная организация New Story организовала строительство жилого квартала из 50 домов в мексиканском штате Табаско.

Стоит отметить, что этот проект актуален еще и потому, что штат расположен в сейсмически  активной зоне. Предполагается, что новые здания выдержат подземные толчки.

Известно, что на данный момент закончено строительство уже двух таких домов. Со слов специалистов, один дом создается с помощью принтера Icon Vulcan II в течении 24 часов. В результате получается дом, площадью 55-75 квадратных метров, где есть один этаж, 2 спальни, гостиная, ванная и кухня.

Дома будут предоставлять семьям на условиях ипотечного кредита с нулевым процентом. Сообщается, что жильцы будут выплачивать по 20 долларов в месяц на протяжении 7 лет.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что богач из Германии ищет компанию на новогодние праздники через объявление в газете. Так, миллионер готов принять гостей в своем огромном поместье, которое оценивается в 6,5 миллиона долларов. 

Источник: https://youtu.be/PbgCu0aUobE
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