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Миллионер ищет друзей для празднования шикарного Рождества

Немец приглашает десятерых людей

20 декабря 2019, 16:00
Автор:

• Ростопира Наталья

На Западе Рождество принято праздновать в кругу родных и близких, однако далеко не у всех есть такая возможность. Так, богач из Германии ищет компанию на новогодние праздники через объявление в газете.

Карл Рейпен приглашает десятерых людей в возрасте до 70 лет к себе в гости, в Новую Зеландию. Миллионер готов принять гостей в своем огромном поместье, которое оценивается в 6,5 миллиона долларов. Предприниматель обещает, что желающие присоединится к нему на праздники получат массу удовольствия от прогулок на свежем воздухе и общения с животными. Кроме того, Карл продумал развлечения в виде походов на рыбалку, каяков и плаванья. 

В объявлении, которое вышло с интригующим заголовком "Жизнь в раю", богач написал: "Вы будете жить в роскошных домах по два человека и собираться в винодельни на встречи и ужины. Если вам интересно жить в интересной компании, этот опыт может стать для вас чем-то совершенно новым".

Известно, что Рейпен занимается продажей холодного кофе, что приносит ему огромные деньги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королевская семья Великобритании ищет специалиста по соцсетям.


Источник: https://www.instagram.com/waikatonewzealand/?utm_source=ig_embed
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