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В каком возрасте нужно начинать следить за холестерином

Стоит проверять уровень «плохого» холестерина

сегодня, 18:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Группа ученых из Германии и Великобритании провела несколько исследований и пришла к выводу, что контролировать уровень холестерина в крови нужно начинать после 25-летнего возраста. Об этом сообщает издание Med2.

Основными причинами повышенного холестерина является неправильное питание, когда в рационе человека слишком много вредной пищи. Также уровень холестерина может повысится, если злоупотреблять алкогольными напитками и вести сидячий образ жизни. Помимо этого, изменение уровня холестерина возможно при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы и при эндокринных заболеваниях.

Медики предупреждают, что высокий холестерин в крови может привести к поражению сосудистой стенки сердечной мышцы, сосудов головного мозга, нижней конечности, а также формированию атеросклеротических бляшек. Ученые обнаружили связь между уровнем "вредного" холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте.

"Чем раньше люди начнут принимать меры для снижения этого показателя в крови, тем будет лучше для их здоровья", - подытожили эксперты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут снизить уровень холестерина. 

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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=110107
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