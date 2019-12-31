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Стало известно, сколько можно оливье, майонеза и шампанского на Новый год

Диетолог рассказала, как не переедать на Новый год и как кушать все без вреда для здоровья

сегодня, 07:50
Автор:

• Наталья Шевченко

Советы о том, как проводить праздник без вреда фигуре дала диетолог Анна Ивашкевич, пишет “Мигньюз”.

Ивашкевич отметила, что на Новый год обычно столы ломятся от различных блюд и каждый хочет попробовать все, в этой ситуации самое важное не переедать и тогда это не навредит здоровью.

"Необходимо найти золотую середину, это совсем не сложно и тогда даже майонез или селедка в небольших количествах не нанесут никакого вреда организму", - рассказала диетолог.

Кроме того, диетолог дала ряд прямых советов по построению рациона на новогодние праздники. Главное не отказываться от распорядка дня, к примеру, утром нужно кушать более тяжелые продукты, в обед совмещать несколько блюд с разными микроэлементами, а завершать день легким ужином.

Во время празднования пищу нужно употреблять небольшими порциями, это позволит им быстрее усвоиться.

Диетолог также посоветовала отдать предпочтение самодельному майонезу.

Также она отметила, что безопасной дозы алкоголя вообще не существует. Чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит организму.

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Источник: https://mignews.com.ua/health/23724260.html
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