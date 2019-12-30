Как не перебрать с алкоголем на Новый год: несколько советов

Новый год уже скоро вступит в свои законный права. А вместе с ним и праздничные застолья, громкие тосты, согревающий глинтвейн. В Украине принято встречать Новый год с розмахом. Или дома в большой компании, или на центральных улицах городов, или просто всю ночь ездить по гостям с подарками и поздоавлениями. Все варианты празднования Нового года предусматривают обильные возлияния.

Именно поэтому ми предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые помогут первого января избежать отчаянной борьбы с похмельем.

Что пить на Новый год?

Остановите свой выбор на легких напитках. Наиболее безопасным для новогоднего праздника врачи считают белое сухое вино. Именно этот напиток является наименьшей нагрузкой для печени. Хоть красное и содержит полифенолы, но и они вредны для организма в большом количестве. Лучше всего выбирать алкоголь, который будет простым по составу. Обратите внимание, что чем прозрачнее напиток, тем менее он токсичен.





Правильный настрой



Как подсказывает практика, больше всего напиваются те, кто запивает стресс алкоголем и просто хочет забыться. Это совершенно неправильно. В Новогоднюю ночь на первом месте должно быть приятное общение с друзьями. И вкусная трапеза. По статистике меньше всего напиваются жители Италии, Испании и Франции, что удивительно, ведь в этих странах вино – целый культ. Это объясняется именно стремлением представителей этих народов отдавать предпочтение вкусной еде, а не изобилию хмельных напитков.

Придумайте конкурсы

Активности в новогоднюю ночь – это отличная идея. Она поможет весело и без особых казусов растратить ту энергию, которая возникает под воздействием алкогольных напитков. Кром того развлечения посодействуют перерывам между приемом алкоголя.

Следите за количеством выпитого

Если в течение короткого времени вы выпили 100 граммов крепкого алкоголя, следует сделать перерыв на 30-40 минут. Врачи объясняют, что за это время алкоголь плавно усваивается, в связи с чем мозг не достигает пика опьянения.





Согласуйте меню

Если вы все таки решили пить до потери пульса, то хотя бы проконролируйте, чтобы на столе было много мяса и картошки. Картофель в идеале должен быть вареным. Крахмал, содержащийся в картошке, замедляет всасывание алкоголя в кровь, а также абсорбирует продукты распада этилового спирта. Так можно сильно ослабить нанесенный алкоголем "удар" по здоровью.

Теперь вы подготовлены к веселой и безопасной встрече Нового года. Желаем вам веселых праздников! И под занавес уходящего года издание "Комментарии" расскажет, как приготовить глинтвейн в домашних условиях.