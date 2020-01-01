Что делать, если переел на Новый год: полезные советы

Вкусные закуски, разнообразные салаты, изысканные горячие блюда и спиртное — все это в комплексе образует гремучую для организма смесь под названием "новогоднее застолье". Но без него в ночь с 31-е на 1-е никак не обойтись, поэтому важно знать, как гладить последствия праздника.

После сытного празднования в последующие дни вам необходимо провести "чистку" своего организма, перегруженного лишними калориями. Итак, очищение организма следует начинать с самого утра, и держаться изо всех сил до позднего вечера.

Для начала нужно вывести из организма всю лишнюю жидкость. В первую очередь, постарайтесь воздержаться от соленого или слишком сладкого, чтобы не препятствовать выведению лишней жидкости.

По возможности старайтесь есть продукты, в которых содержится клетчатка. К таким продуктам можно отнести сушеные бобовые, хлеб с отрубями или цельнозерновой хлеб, а также фрукты. При этом не следует ограничивать себя в калориях, так как недоедание грозит пробуждением сильного аппетита, а чувство голода может в свою очередь спровоцировать обжорство.

Даже если ужин был слишком сытным, то завтрак пропускать все равно нельзя. Если вы не позавтракаете, то к обеду можете испытать острое чувство голода, благодаря которому можете сорваться.

Работая над восстановлением водного баланса, кроме белков, нужно пить много простой воды. Сладкие напитки лучше вообще исключить в этот разгрузочный день.

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