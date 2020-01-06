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Невероятные секреты мужского тела: часть 1

Приоткроем завесу и узнаем немного больше интересного о строении и возможностях мужского тела

сегодня, 16:54
Автор:

• Зинченко Павел

Говорят, что женщины загадочны. Безусловно, это правда. Но иногда мы даже представить себе не можем, сколько интересных секретов таят в себе мужчины. А ведь их так много - мужская психология, тело, повадки, уникальные черты.

Сегодня мы приоткроем завесу и расскажем вам десять малоизвестных фактов о мужчинах. В этой статье мы сосредоточим внимание на мужском теле.

Агрессия

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Это происходит из-за высокого уровня тестостерона, который влияет на работу миндалины – части мозга, которая отвечает за эмоции. В основном агрессии подвержены мужчины от 17 до 28 лет. Именно тогда концентрация тестостерона в крови достигает максимума. Но следует также знать, что иногда механизмы работают и наоборот. Ученые из Университета Ниписсинг в Канаде выяснили, что агрессивные действия увеличивают уровень тестостерона в крови.

Большой мозг

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Средний объем мозга мужчины на 8-13% больше, чем у женщины. К тому же, он на 150 грамм тяжелее. Кроме того, у мужчин крупнее гиппокамп – часть мозга, которая отвечает за память и внимание. Кроме того, даже сон у мужчин и женщин проходит по разному. У представителей сильного пола электрическая активность мозга во сне снижается на 70%. Это заложено в мужчинах с доисторических времен - они охотники и должны как следует отдыхать, чтобы потом иметь силы добыть пропитание или выстоять при столкновении с хищниками. У женщин активность мозга снижается лишь на 10%, поскольку они все время "сторожат" дом и детей.

Мужская лактация

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Это невероятно, но мужской организм тоже способен выделять молоко. За грудное вскармливание отвечает гормон пролактин. Как известно, он в избытке выделяется у беременных женщин. Мужскому организму он тоже не чужд, но крайне редко он достигает уровня, необходимого для появления молока.

В 1896 году в книге "Аномалии и курьезы медицины" ученые Джордж Гул-да и Уолтер Пайл привели несколько подтвержденных очевидцами случаев, когда ребенка вскармливали мужчины из туземных племен Южной Америки. Есть и более свежие примеры. В 2002 году агентство Francepress рассказало о 38-летнем жителе Шри-Ланки, который вскормил двух своих детей в младенческом возрасте, поскольку его жена умерла при родах.

Облысение

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Ирония заключается в том, что именно гормон, который делает мужчину мужественным, приводит к облысению. Он также ускоряет рост волос на остальных частях тела – груди, подмышках и спине. Правда, тут причина скорее не в самом гормоне, а в его преобразовании в дигидротестостерон. Он производится в простате, надпочечниках и в скальпе. Его переизбыток ослабляет волосяные луковицы, которые либо умирают, либо сжимаются до размеров, которые наблюдаются у новорожденных детей. 

Толстокожесть

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Кожа мужчины в среднем на 0,2 мм толще, чем у женщины и почти в десять раз менее чувствительна. Исследования английских ученых показали – даже самым чувствительным в этом смысле мужчинам далеко до самой нечувствительной женщины.

Теперь вы знаете о мужских возможностях и характерных чертах немного больше. В следующей части статьи мы представим вам вторую пятерку невероятных фактов о них. А пока издание "Комментарии" предлагает вам узнать о пяти самых популярных автомобилях 2019 года.


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Источник: http://interesno.cc/article/2972/10-neizvestnyh-faktov-o-muzhskom-tele
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