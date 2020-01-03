Самый крутой автомобиль: пятерка лидеров 2019 года

Окончательно ушедший 2019 год оставил после себя много нового - научные открытия, достижения в самых различных сферах и отраслях, поразительные рекорды и так далее. Теперь, когда 2020-ый окончательно вступил в свои права, настало время поговорить о том, что хорошего принес нам прошлый год. Например, какими новинками он порадовал любителей современных автомобилей.

Мы рассмотрим этот вопрос с весьма непривычной стороны. Выберем пять стран, которые сегодня диктуют моду на автомобили, и узнаем, какие модели 2019 года были самыми популярными среди их граждан.

Немцы выбрали Porsche Taycan





Немцы выбрали своим фаворитом серийный электромобиль Porsche. Он предлагается в трёх версиях с отдачей силовой установки от 571 до 761 лошадиных сил. Последний вариант способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Кроме того, Porsche Taycan - наглядное доказательство того, что экологичный автомобиль может быть и мощным, и роскошным.

Британцы верны своему Jaguar I-Pace





Электрический "британец" захватывает одно призовое место за другим. Теперь он снова стал лучшим. Причем не только в стране, но и по мнению водителей по всему миру. По-английски роскошный и надежный, Jaguar I-Pace достойно соперничает со многими конкурентами.

Болгары предпочитают Peugeot 508





Болгары избрали своим фаворитом года купеобразный седан. Спортивный, стильный и элегантный автомобиль - именно таким граждане Болгарии считают Peugeot 508-й.

Японцы избрали отечественную Toyota RAV4





Новый автомобиль Toyota RAV4 обладает просторным салоном и вместительным багажником. Но это не все преимущества Toyota. Она также очень экономична благодаря наличию гибридника в линейке.

Итальянцы выбрали Renault Clio





Компактный автомобиль для европейского рынка был разработан на новой модульной платформе, с революционным интерьером и широким ассортиментом силовых установок вплоть до гибридного в версии E-TECH мощностью 135 лошадиных сил. Следует отметить, что автомобиль остается популярным несмотря на то, что на протяжении многих лет он не особо изменился во внешности.

Именно эта пятерка автомобилей стала фаворитами в 2019 году. Разумеется, это исследование очень субъективно и любой из наших читателей может высказать свое критическое мнение. Тем не менее, эти красавцы безусловно заслуживают на признание. Также издание "Комментарии" расскажет, какие марки пользуются успехом среди украинцев.