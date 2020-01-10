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Назван продукт, который поможет укрепить кости

В этом продукте содержится много полезных витаминов

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские ученые провели исследование, которое доказало, что чернослив помогает укрепить костную ткань, поэтому его необходимо добавлять в свой рацион. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Известно, что сушеные сливы богаты витамином К и бета-каротином - веществами, которые замедляют процесс старения, оказывая положительное влияние на кожу и кости. Также чернослив укрепляет зрение и улучшают кровообращение. Стоит знать, что в сушеных сливах в пять раз больше провитамина А (или бета-каротина), чем в свежих фруктах, а из-за высокой концентрации железа сушеные сливы рекомендуются вегетарианцам.

Исследователи провели эксперимент и доказали, что регулярное употребление чернослива (3-4 штуки в день) является хорошей профилактикой остеопороза (заболевание костной ткани). Этот продукт положительно влияет на плотность костей, защищая их от ломкости, а также предотвращает вымывание из них ценных минералов и веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты помогают укрепить нервную систему.

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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/nazvan-poleznyj-produkt-kotoryj-pomozhet-sushhestvenno-ukrepit-kosti
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