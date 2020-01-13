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Врачи рассказали, к чему может привести плохой сон

От количества сна зависит артериальное давление

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские исследователи провели эксперимент, который доказал, что качество сна влияет на показатели артериального давления. Об этом сообщает издание Neboley.

Специалисты пригласили для участия в эксперименте около 300 человек, которым с помощью специальных приборов регулярно измеряли артериальное давления. Также добровольцы должны были ночью спать с браслетом, определяющим продолжительность и качество сна. Оказалось, что у людей, которых беспокоила бессонница, утром показатели давления были намного выше, чем у тех, кто ночью хорошо спал.

Исследователи утверждают, что плохой сон может привести к гипертонии, поэтому ложиться спать нужно не позже 23.00, а продолжительность сна должна составлять 8-9 часов. Ученые считают, что на качество сна влияет обстановка, а точнее наличии освещения в комнате. Спать нужно в полной темноте, поэтому эксперты рекомендуют отказаться от ночников и не пользоваться мобильными устройствами перед сном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему для организма важно придерживаться определенного режима сна.


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Источник: http://neboley.com.ua/ukraine/2019/06/14/191439/
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