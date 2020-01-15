Врачи рассказали, от чего зимой зависит здоровье почек

Правильный рацион питания играет важную роль в поддержании здоровья всего организма, в том числе и почек. Врачи рассказали, что следует добавлять в меню, чтобы этот орган функционировал продуктивно. Об этом сообщает издание Med2.

Зимой организм нуждается в большом количестве витаминов и полезных веществ, которые можно найти в овощах и фруктах. Здоровий рацион питания помогает не просто усилить продуктивность почек, но и существенно снижает нагрузку на них. Эксперты рекомендуют обогатить свое меню яблоками, ведь эти фрукты содержат клетчатку, пектины, железо, которые регулируют уровень холестерина и сахара в крови. Также следует добавить в рацион продукты, богатые витамином А: морковь, перец, петрушка, шпинат, тыква и другие.

Помимо этого, защитить почки от камнеобразования поможет клюква, а улучшить их кровоснабжение - витамины группы В, которые содержатся в отрубях.

Напомним, какие продукты поддерживают здоровье сосудов зимой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие овощи и фрукты не дадут поправится зимой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!