Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врачи рассказали, от чего зимой зависит здоровье почек
НОВОСТИ Все новости

Врачи рассказали, от чего зимой зависит здоровье почек

Почки фильтруют и выводят из организма токсины

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Правильный рацион питания играет важную роль в поддержании здоровья всего организма, в том числе и почек. Врачи рассказали, что следует добавлять в меню, чтобы этот орган функционировал продуктивно. Об этом сообщает издание Med2.

Зимой организм нуждается в большом количестве витаминов и полезных веществ, которые можно найти в овощах и фруктах. Здоровий рацион питания помогает не просто усилить продуктивность почек, но и существенно снижает нагрузку на них. Эксперты рекомендуют обогатить свое меню яблоками, ведь эти фрукты содержат клетчатку, пектины, железо, которые регулируют уровень холестерина и сахара в крови. Также следует добавить в рацион продукты, богатые витамином А: морковь, перец, петрушка, шпинат, тыква и другие.

Помимо этого, защитить почки от камнеобразования поможет клюква, а улучшить их кровоснабжение - витамины группы В, которые содержатся в отрубях.

Напомним, какие продукты поддерживают здоровье сосудов зимой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие овощи и фрукты не дадут поправится зимой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=110652
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...