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Коронавирус может передаваться через посылки AliExpress, - СМИ

Стало известно, как еще может передаваться вирус

23 января 2020, 08:42
Автор:

• Наталья Шевченко

Коронавируса может передаваться через посылки AliExpress. Об этом заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов, передают "РИА Новости". 

По его словам, незначительные капли с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, остаются на предметах обихода, и человек, прикасаясь к ним, может заразиться.

В то же время, в пресс-службе  AliExpress отметили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.

Отметим, что в данный момент неизвестно, каким еще способом, как воздушно-капельным передается вирус, и пока что от этого заболевания нет лекарств. США только начали разработку вакцины, испытания начнутся через пару месяцев и в продажу она может попасть не раньше, чем через год.

Также отметим, что новый вирус уже попал в Россию и добрался до США, относительно Украины нет никакой информации.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. В Ухане, где зафиксировали первые случаи инфицирования, призвали местных жителей не покидать город, а иногородних – не въезжать сюда. Сейчас под присмотром медиков находятся 1394 человека с подозрением на коронавирус.


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Источник: https://ria.ru/20200123/1563760743.html
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