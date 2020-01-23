Коронавирус может передаваться через посылки AliExpress, - СМИ

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Коронавируса может передаваться через посылки AliExpress. Об этом заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов, передают "РИА Новости".
По его словам, незначительные капли с вирусом, которые
образуются при кашле и чихании, остаются на предметах обихода, и человек,
прикасаясь к ним, может заразиться.
В то же время, в пресс-службе AliExpress отметили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или
посылками не выявлено.
Отметим, что в данный
момент неизвестно, каким еще способом, как воздушно-капельным передается
вирус, и пока что от этого заболевания нет лекарств. США только начали
разработку вакцины, испытания начнутся через пару месяцев и в продажу она может
попасть не раньше, чем через год.
Также отметим, что новый вирус уже попал в Россию и добрался до США, относительно Украины нет никакой информации.
Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. В Ухане, где зафиксировали первые случаи инфицирования, призвали местных жителей не покидать город, а иногородних – не въезжать сюда. Сейчас под присмотром медиков находятся 1394 человека с подозрением на коронавирус.
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