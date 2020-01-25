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Топ-12 полезных привычек для здорового иммунитета от Минздрава

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины советуют дозировать стресс и заниматься релаксацией

сегодня, 18:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Для поддержания здорового иммунитета следует придерживаться 12 простых привычек. О них рассказали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 60% факторов здоровья иммунитета и качества жизни связано именно с привычками.

"Миллионы людей болеют, получают инвалидность и даже умирают в результате нездорового образа жизни. Пренебрежение научно обоснованными рекомендациями приводит к проблемам со здоровьем, к примеру, нарушению обмена веществ, болезни суставов и скелета, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, избыточному весу", - предостерегают специалисты.

Чтобы иммунитет был в форме, следует придерживаться простых правил. Вот топ-12 полезных для иммунитета привычек:

- откажитесь от курения;

- употребляйте фрукты и овощи;

- обогащайте свой рацион;

- ограничьте употребление алкоголя;

- достаточно спите - не меньше 7 часов;

- занимайтесь любовью регулярно;

- придерживайтесь гигиены;

- больше смеха и положительных эмоций;

- живите активно;

- дозируйте стресс;

- займитесь йогой или другими видами полезной релаксации;

- чаще бывайте на свежем воздухе.

Ранее портал "Комментарии" писал, что врачи определили варенье, которое является самым полезным для иммунитета. Как оказалось, это не малиновое, или же смородиновое.


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Источник: https://www.facebook.com/353667671424634/posts/1702110763246978/
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