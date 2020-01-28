Американские дерматологи рассказали, как уменьшить поры на лице

Дерматологи из Соединенных Штатов Америки (США) рассказали о домашних методах, которые помогут сузить поры на лице. Для этого существует пять способов, передает издание Новости.info.

Как отмечается, первым делом по уходу за кожей стоит использовать лишь некомедогенные средства. Это означает, что данная косметика не будет забивать поры человека. Поры расширены и заметны тогда, когда они забиты. Дерматологи советуют покупать косметику на которой есть следующие обозначения: Non-комедонов, без масла, не забивает поры.

Второй совет, который дают врачи, это использование ретинола (витамина А). Этот витамин будет полезен тем, у кого кожа стала выглядеть менее упругой. А также если человек имеет жирный тип кожи и страдает высыпаниями. Тогда использование средств, в состав которых входит ретинол (или ретинил пальмитат), станет настоящей "скорой помощью" для кожи лица. Использовать такую косметику желательно перед сном.

Очень важно, считают дерматологи, лечить и сами прыщи. Для этого идеально подойдут средства, в состав которых входит салициловая кислота. Она имеет способность глубоко проникать в поры. Также важно защищать свою кожу солнцезащитным кремом. Как ни странно, врачи рекомендуют делать это каждый день, ведь из-за солнечных лучей кожа начинает терять свою упругость. А в результате, поры на лице становятся более заметными.

Последний и, пожалуй, один из самых важных этапов - это отшелушивание. Но делать это также стоит так, чтобы не навредить коже. Врачи рекомендуют использовать косметику для отшелушивания на основе энзимов и кислот.

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