Ученые установили, как стресс влияет на появление седины

Чтобы установить, как стресс влияет на появление седины, для нового научного исследования использовали мышей. Это сделали ученые Гарвардского университета, передает НовостиЮinfo.

Как отмечается, эксперты обратили свое внимание на работу симпатической нервной системы, поскольку она иннервирует все органы человеческого тела, даже волосяные фолликулы. Оказалось, нарушить функции клеток в организме могут колебания уровня гормонов.

Так, на появление седины влияет гормон норадреналин, который и начал выделяться у мышей во время организованного для них режима стресса "бей или беги". Мало того, норадреналин может выбрасываться в кровоток, а также ускорять сердцебиение. Еще этот гормон способен повреждать стволовые клетки меланоцитов, которые выделяют пигмент.

Исследование показало, что стресс провоцирует симпатические нервы высвобождать норадреналин. Этот гормон начинает вызывает активацию стволовых клеток, одни из которых меланоциты и занимаются тем, что окрашивают кожу и волосы пигментом. Все это ученым удалось выяснить после проведения эксперимента на мышах. Всего за 24 часа физический и психологический стресс поспособствовал снижению на 50% стволовых клеток меланоцитов. В результате, это привело к появлению седины.

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