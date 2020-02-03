Болезни, вызванные малоподвижным образом жизни

К сожалению, малоподвижный образ жизни стал распространенным явлением, которому поддаются все больше людей. Но вот чем он чреват?

Ожирение

Прежде всего, неправильный образ жизни может повлиять на вашу фигуру. Недостаток спорта и неправильное питание – основные факторы, которые приводят к резкому увеличению веса. Если не предпринимать никаких мер, накопление жира в организме грозит опасными заболеваниями.

Проблемы с позвоночником

Если большую часть дня вы проводите в сидячем положении, ваш позвоночник подвергается серьезной нагрузке. Из-за этого появляются проблемы со спиной, а боли в области шеи и плеч беспокоят все чаще и чаще. Такие симптомы могут привести к искривлению позвоночника и даже к заболеванию диска.

Диабет

Малоподвижный образ жизни, который сопровождается неправильным питанием, может стать причиной развития одного из самых серьезных заболеваний – диабета второго типа. Пренебрежение здоровьем приводит к повышению уровня глюкозы в крови, а также к опасному увеличению резистентности к инсулину.

Гипертония

Еще одно заболевание, которое может быть вызвано сидячим образом жизни. Повышенное артериальное давление негативно влияет на самочувствие в целом, а симптомы гипертонии могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Варикоз

Когда человек долгое время находится в неподвижном положении, икроножные мышцы и мышцы стоп не работают должным образом, из-за чего начинается ослабление тонуса сосудов и застой крови. И если раньше от этого страдали в основном представители "стоячих" профессий, то с появлением компьютеров гиподинамия стала глобальной проблемой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как быстро похудеть при сидячем образе жизни.

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