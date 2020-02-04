Стало известно, когда в Украине появится тест-система для коронавируса

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Завтра, 5 февраля, в Украину должны завезти тест-систему, которая диагностирует коронавирус из Китая. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире "Сниданку с 1+1".
"Со среды
непосредственно тест-системы этого китайского коронавируса приедут в Украину.
Нам ВОЗ помогла закупить. С этой недели начинаем тестировать в Украине. Эта
тест-система позволяет в течении 5 часов установить результат и дать ответ - это
китайский коронавирус или нет", - сказала министр.
При этом, говорит
Скалецкая, осложнения могут возникать у каждого четвертого заболевшего, а у
остальных будет проходить обычная борьба организма с вирусом – снятие симптоматики, снижение
температуры.
Скалецкая
подчеркнула, что в Украине установленных фактов заражения нет. У пациентов, у
которых ранее подозревали болезнь, диагноз не подтвердился. Сегодня, отметим,
должен прибыть последний из запланированных рейсов в Украину из Китая.
Ранее портал "Комментарии"
информировал, что украинские китайцы отправили тонны масок в эпицентр
коронавируса. В сети обнародованы фото.
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