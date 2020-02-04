Стало известно, когда в Украине появится тест-система для коронавируса

Завтра, 5 февраля, в Украину должны завезти тест-систему, которая диагностирует коронавирус из Китая. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире "Сниданку с 1+1".





"Со среды непосредственно тест-системы этого китайского коронавируса приедут в Украину. Нам ВОЗ помогла закупить. С этой недели начинаем тестировать в Украине. Эта тест-система позволяет в течении 5 часов установить результат и дать ответ - это китайский коронавирус или нет", - сказала министр.

При этом, говорит Скалецкая, осложнения могут возникать у каждого четвертого заболевшего, а у остальных будет проходить обычная борьба организма с вирусом – снятие симптоматики, снижение температуры.

Скалецкая подчеркнула, что в Украине установленных фактов заражения нет. У пациентов, у которых ранее подозревали болезнь, диагноз не подтвердился. Сегодня, отметим, должен прибыть последний из запланированных рейсов в Украину из Китая.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что украинские китайцы отправили тонны масок в эпицентр коронавируса. В сети обнародованы фото.

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