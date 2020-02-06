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Обнаружена неожиданная причина утренней усталости

Усталость утром – ощущение не слишком приятное

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Обнаружена неожиданная причина утренней усталости

Американские ученые выяснили, почему многие люди после пробуждения чувствуют усталость и снижение трудоспособности. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты провели исследование и определили, что утренняя усталость может возникнуть из-за влияния на организм искусственного освещения. Дело в том, что оно нарушает человеческие биоритмы и негативно отражается на обмене веществ. Наличие искусственного освещения продлевает людям время бодрствования, поэтому не все ложатся спать до 23.00.

Известно, что работу нашего организма с солнечным светом синхронизирует гормон мелатонин, именно его высокий уровень помогает человеку быстрее уснуть. Но если биоритм нарушен и спать вы ложитесь поздно, тогда утром уровень мелатонина все еще высок, а из-за этого появляется чувство усталости и сонливости.

Специалисты советуют восстанавливать природные внутренние часы с помощью физических упражнений и прогулок на свежем воздухе. Также важно придерживаться определенного режима сна, ведь от этого зависит ваше состояние утром.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как быстро справиться с сонливостью.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/uchenye-obnaruzhili-neozhidannuyu-prichinu-utrennej-ustalosti
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