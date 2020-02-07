Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека

Австралийские ученые провели исследование, которое доказало, что между звонком будильника и самочувствие человека есть определенная связь. Об этом сообщает издание journals.plos.

Специалисты провели эксперимент с 50 участниками, которым на звонок будильника установили мелодии различных жанров. Результаты исследования показали, что люди, которые просыпались под медленные и мелодичные звуки, чувствовали себя намного активнее и бодрее с утра. А вот резкая и быстрая мелодия действовала негативно на нервную систему, она провоцировала приступы тревожности.

Ученые говорят, что мелодичные и приятные композиции помогают более эффективно настроится на продуктивный день, улучшают настроение и положительно сказываются на самочувствии. Если же пробуждение происходит резко, мозг начинает включаться в работу намного медленнее, поэтому работоспособность с утра понижена и возможно чувство усталости.

При этом, ни длительность мелодии будильника, ни ее громкость на качество пробуждения никак не влияют.

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