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Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека

Нужно устанавливать на будильник медленные мелодии

сегодня, 10:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека

Австралийские ученые провели исследование, которое доказало, что между звонком будильника и самочувствие человека есть определенная связь. Об этом сообщает издание journals.plos.

Специалисты провели эксперимент с 50 участниками, которым на звонок будильника установили мелодии различных жанров. Результаты исследования показали, что люди, которые просыпались под медленные и мелодичные звуки, чувствовали себя намного активнее и бодрее с утра. А вот резкая и быстрая мелодия действовала негативно на нервную систему, она провоцировала приступы тревожности.

Ученые говорят, что мелодичные и приятные композиции помогают более эффективно настроится на продуктивный день, улучшают настроение и положительно сказываются на самочувствии. Если же пробуждение происходит резко, мозг начинает включаться в работу намного медленнее, поэтому работоспособность с утра понижена и возможно чувство усталости. 

При этом, ни длительность мелодии будильника, ни ее громкость на качество пробуждения никак не влияют. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, к чему может привести плохой сон.


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Источник: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215788
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