Медики назвали самое грязное место в ванной комнате

Раньше считалось, что самым "грязным" местом в квартире является туалет, но специалисты определили, что больше всего бактерий собирается на душевой шторке. Об этом сообщает издание SafeHome.

Эксперты утверждают, что ванную шторку нужно регулярно очищать от налета, пятен и грязи, потому что на ней оседает множество бактерий, в 60 раз больше, чем на сиденье унитаза. А срок ее годности зависит от качества, поэтому насколько часто ее нужно менять, решают хозяева.

Выяснилось, что на ванной шторке могут накапливаться грамположительные (стрептококки, стафилококки) и грамотрицательные (кишечная палочка, шигеллы, синегнойная палочка) бактерии. Они могут нанести вред организму и вызвать ряд заболеваний, а некоторые из них вырабатывают устойчивость к антибиотикам.

Эксперты говорят, если ванна и туалет являются одним помещением, тогда микробы могут попасть на шторку при смывании. После этого, в идеальной среде они начинают активно размножаться, и могут спровоцировать аллергию. Для того, чтобы распыление микробов в ванной комнате не происходило, стоит держать крышку унитаза закрытой, особенно при смывании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какое место в квартире признано самым грязным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!