Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 11.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Медики определили главную причину лишнего веса
НОВОСТИ Все новости

Медики определили главную причину лишнего веса

Проблема лишнего веса интересует множество людей

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики определили главную причину лишнего веса

Медики из США провели исследование и выяснили, что главной причиной появления лишнего веса является нарушение водного баланса в организме. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Эксперты говорят, что ожирение может возникнуть по разным причинам, ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но при этом, питание играет в этом процессе не последнюю роль. 

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли около 10 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. За время наблюдения треть участников набрала лишние килограммы и проанализировав факторы, которые привели к набору веса, эксперты определили, что всему виной дефицит воды в организме.

Ученые утверждают, что в течении дня люди употребляют напитки, которые содержат калории - чай с сахаром, сок, кофе со сливками и прочее, а организму нужна обычная питьевая вода. Именно она отвечает за метаболические процессы и поддержание здоровья всех систем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что рекомендуют медики пить зимой перед сном.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/mediki-opredelili-glavnuyu-prichinu-lishnego-vesa
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...