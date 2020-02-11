Медики определили главную причину лишнего веса

Медики из США провели исследование и выяснили, что главной причиной появления лишнего веса является нарушение водного баланса в организме. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Эксперты говорят, что ожирение может возникнуть по разным причинам, ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но при этом, питание играет в этом процессе не последнюю роль.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли около 10 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. За время наблюдения треть участников набрала лишние килограммы и проанализировав факторы, которые привели к набору веса, эксперты определили, что всему виной дефицит воды в организме.

Ученые утверждают, что в течении дня люди употребляют напитки, которые содержат калории - чай с сахаром, сок, кофе со сливками и прочее, а организму нужна обычная питьевая вода. Именно она отвечает за метаболические процессы и поддержание здоровья всех систем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что рекомендуют медики пить зимой перед сном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!