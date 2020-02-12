Медики рассказали, как погода влияет на здоровье сердца

Шотландские ученые провели исследование и пришли к выводу, что скачки погоды негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты утверждают, что на самочувствии людей сильно отражаются изменения температурного режима. Холодная и морозная погода может вызвать скачки артериального давления и в три раза повышает риск появления инсульта. Пониженные температурные показатели "бьют" по сердечно-сосудистой системе и влияют на заболевания, которые связаны с ней.

Ученые говорят, что риск появления сердечных проблем увеличивается, когда температура понижается на 10 градусов. Поэтому метеозависимым людям, которые жалуются на резкие скачки давления и плохую наследственность, стоит следить за здоровьем, особенно в прохладную и морозную погоду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американские ученые провели исследование и доказали, что изменения погоды никак не влияют на боль в суставах и спине. Эксперты предполагают, что это всего лишь совпадение, а не закономерность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!