Стало известно, какие мужчины склонны к облысению

Сотрудники французского национального института здоровья и медицинских исследований провели исследования с участием мужчин и женщин средних лет. Они сканировали головы людей до и после полового акта.

В ходе своей научной работы специалисты обнаружили множество любопытных вещей. Во-первых, оказалось, что у мужчин с высоким интеллектом после секса большая часть головного мозга переходит в стадию покоя, практически полностью прекращается мышление.

Во-вторых, те мужчины, которые имеют спутниц жизни с богатым сексуальным прошлом, имеют отличный гормональный фон, от тех мужчин, у которых в подругах скромницы. Это непосредственно связано с потерей волос с возрастом.

Как объясняют авторы исследования, у таких мужчин выше выработка тестостерона, который впоследствии преобразуется в простагландин D2. Именно этот гормон виноват в том, что волосяных фолликул на голове у мужчины становится меньше, волосы новые перестают расти, а старые выпадают.

Учёные полагают, что важным фактором также является эмоциональный стресс. Чтобы остановить процесс облысения нужно жить в позитивной атмосфере, регулярно заниматься сексом с постоянной партнёршей, получать как можно больше комплиментов от женщин. Это поможет снизить уровень тестостерона и сохранить волосы на голове.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что прыщи на лице провоцируют некоторые виды продуктов.

Напом

Источник: Новости Ю

Учёные полагают, что важным фактором также является эмоциональный стресс. Чтобы остановить процесс облысения нужно жить в позитивной атмосфере, регулярно заниматься сексом с постоянной партнёршей, получать как можно больше комплиментов от женщин. Это поможет снизить уровень тестостерона и сохранить волосы на голове.

Источник: Новости ЮИсточник: Новости Ю



Источник: Новости Ю





Источник: Новости Ю

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!