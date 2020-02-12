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Стало известно, какие мужчины склонны к облысению

Эксперты выяснили, что мужское облысение напрямую зависит от количества сексуальных партнерш

сегодня, 22:21
Автор:

• Екатерина Белоброва

Стало известно, какие мужчины склонны к облысению

Сотрудники французского национального института здоровья и медицинских исследований провели исследования с участием мужчин и женщин средних лет. Они сканировали головы людей до и после полового акта.

В ходе своей научной работы специалисты обнаружили множество любопытных вещей. Во-первых, оказалось, что у мужчин с высоким интеллектом после секса большая часть головного мозга переходит в стадию покоя, практически полностью прекращается мышление.

Во-вторых, те мужчины, которые имеют спутниц жизни с богатым сексуальным прошлом, имеют отличный гормональный фон, от тех мужчин, у которых в подругах скромницы. Это непосредственно связано с потерей волос с возрастом.

Как объясняют авторы исследования, у таких мужчин выше выработка тестостерона, который впоследствии преобразуется в простагландин D2. Именно этот гормон виноват в том, что волосяных фолликул на голове у мужчины становится меньше, волосы новые перестают расти, а старые выпадают.

Учёные полагают, что важным фактором также является эмоциональный стресс. Чтобы остановить процесс облысения нужно жить в позитивной атмосфере, регулярно заниматься сексом с постоянной партнёршей, получать как можно больше комплиментов от женщин. Это поможет снизить уровень тестостерона и сохранить волосы на голове.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что прыщи на лице провоцируют некоторые виды продуктов.

Напом
Источник:  Новости Ю

Учёные полагают, что важным фактором также является эмоциональный стресс. Чтобы остановить процесс облысения нужно жить в позитивной атмосфере, регулярно заниматься сексом с постоянной партнёршей, получать как можно больше комплиментов от женщин. Это поможет снизить уровень тестостерона и сохранить волосы на голове.
Источник:  Новости ЮИсточник:  Новости Ю


Источник:  Новости Ю



Источник:  Новости Ю


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Источник: https://newsyou.info/specialisty-vyyasnili-kto-iz-muzhchin-imeet-bolshij-risk-oblyset-s-vozrastom
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