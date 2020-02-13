Как избавиться от кофеиновой зависимости

Миллионы людей не представляют свой день без бодрящего напитка, несмотря на его негативное влияние на организм. Кофе считается психостимулятором, к которому быстро привыкают. Если же вы решили ограничить потребление этого напитка, тогда стоит знать, как это лучше сделать. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Сократите дозу

Не нужно резко отказываться от кофеина, лучше постепенно сокращать его дозу. Вместо привычных трех чашек в день постарайтесь выпивать только одну. На психологическом уровне вы будете готовы отказаться от этого напитка, а ваш организм постепенно научится справляться без энергетической "заправки".

Отрегулируй питание

Ваш рацион должен быть полезным и правильно сбалансированным. Обычно, после сытного обеда клонит в сон и работоспособность снижается, поэтому ситуацию спасает чашечка кофе. Но если ваша пища будет легкой и тонизирующей, тогда дополнительный заряд энергии вам не понадобится.

Введите отвлекающие ритуалы

Чаще всего люди выпивают чашечку кофе во время перекура или другого действия и со временем это входит в привычку. Но если вы решили отказаться от бодрящего напитка, стоит придумать новые отвлекающие ритуалы.

Альтернатива кофе

На сегодняшний день существует множество вариантов, которыми можно заменить кофе. Главное, чтобы напиток был полезным и подходил вам по вкусу. Попробуйте перейти на зеленый чай, цикорий, чай матча или фреш.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что происходит с организмом после чашки кофе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!