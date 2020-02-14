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Чем мыть посуду без вреда для здоровья

Вредные вещества могут оставаться на посуде

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чем мыть посуду без вреда для здоровья

Большая часть бытовой химии, которой мы привыкли пользоваться, содержит токсичные вещества, которые остаются на тарелках и других кухонных принадлежностях. Эксперты советуют для мытья посуды использовать природные средства, которые смогут идеально заменить бытовую химию.

Сода

Это моющее средство, у которого практически отсутствуют недостатки. Сода отлично справляется с налетом, отмывает копоть на сковородках и эффективно удаляет желтизну на посуде, избавляя ее от неприятного запаха. После соды поверхность тарелок блестит и сияет.

Уксус

Это безупречное средство для мытья кухонные принадлежностей, ведь уксус очень хорошо удаляет накипь, плесень, микробы и вирусы, которые остаются на тарелках. С помощью уксуса можно идеально очистить стеклянную посуду, ведь он не оставляет жирных следов.

Хозяйственное мыло

Да, мыло для стирки также подходит для мытья посуды, ведь оно изготовлено из органических веществ, которые не наносят вред окружающей среде. Хозяйственное мыло эффективно удаляет налет и жир, оставляя тарелки идеально чистыми.

Лимонная кислота

Это еще одно средство, с помощью которого можно легко и быстро вымыть посуду, избавив ее от грязи, желтого налета и накипи в чайнике. Лимонная кислота также хорошо убирает неприятный запах из кухонных принадлежностей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасна для здоровья пластиковая кухонная посуда.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/30898-chem-myt-posudu-bez-vreda-dlya-zdorovya
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