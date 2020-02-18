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Врачи назвали ягоду, которая делает наше сердце здоровым

Клюква насыщает на организм полезными для сосудов аминокислотами

18 февраля 2020, 23:25 129
Автор:

• Екатерина Белоброва

Врачи назвали ягоду, которая делает наше сердце здоровым

Кардиологи советуют украинцам есть больше клюквы для того, чтобы укрепить сердце и насытить организм необходимыми элементами. 

По словам специалистов, в клюкве, на самом деле, есть множество полезных органических кислот, среди которых лимонная, бензойная и хинная кислоты. Полезнее всего, как рассказали врачи, является бензойная кислота, которая, когда попадает в организм человека, становится гиппуровой кислотой. А благодаря ей антибиотики, которые попадают в организм, становятся намного эффективнее.

Кроме того, эта кислота повышает эффективность препаратов из группы сульфаниламидов, которые люди употребляют для того, чтобы вылечить почки. Тем временем, хинная кислота тоже превращается в бензойную, а это означает, что уровень гиппуровой кислоты в теле повышается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что грецкий орех стал абсолютным лидером среди всех видов орехов. Согласно проведенным исследованиям, в нем содержится много витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот, которые благоприятно влияют на весь организм. А вот антиоксиданты в грецких орехах более высокого качества, чем в других. Эти природные вещества способствуют оздоровлению клеток и защищают их от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания.


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Источник: https://akcenty.com.ua/nauka/43088-hotite-vylechit-serdce-nachnite-est-etu-vkusnyatinu
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