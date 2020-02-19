Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Обнаружены лечебные свойства натурального кофе
НОВОСТИ Все новости

Обнаружены лечебные свойства натурального кофе

Кофейные зерна содержат танины и антиоксиданты

сегодня, 10:45 335
Автор:

• Светлана Шкурупий

Обнаружены лечебные свойства натурального кофе

Американские исследователи провели ряд экспериментов, результаты которых подтвердили, что кофе обладает множеством полезных для организма свойств. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Кофе защищает от рака

Эксперты выяснили, что кофейные зерна содержат в себе танины и антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного воздействия. Так, у любителей бодрящего напитка на 50% снижается риск появления рака печени.

Кофе избавит от мигреней

Оказывается, что две-три чашки натурального кофе в день способны избавить от хронической головной боли. На первый взгляд, это утверждение кажется абсурдным, но это не так. При приступах мигрени сосуды расширяются, а кофеин способствует их сужению, улучшая при этом общее самочувствие.

Кофе очистит печень

Специалисты выяснили, что натуральный кофе способен предотвратить цирроз печени - состояние, при котором происходит рубцевание органа. Две-три чашки бодрящего напитка снижают риск развития заболевания почти на 70%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как можно похудеть с помощью кофе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/nazvany-lechebnye-svojstva-naturalnogo-kofe
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...