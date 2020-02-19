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Названо продукты, которые сильно вредят почкам

Врачи советуют перестать нагружать свои почки

сегодня, 13:45 219
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названо продукты, которые сильно вредят почкам

Почки - это биологический фильтр в нашем организме, поэтому поддерживать его в хорошем состоянии не просто нужно, а жизненно необходимо. Однако, некоторые продукты серьезно "подрывают" работу этого органа, ухудшая самочувствие в целом. Об этом сообщает издание Neboley.

Врачи говорят, что по здоровью почек беспощадно бьет вредная пища, в частности фаст-фуд, содержащий очень много соли и сахара, а также продукты-полуфабрикаты. Такая еда содержит фосфаты, которые нарушают работу почек и приводят к различным заболеваниям.

Помимо этого, наш "биологический фильтр" страдает и от большого количества белка в организме, ведь он создает дополнительную нагрузку на почки, поэтому им приходится работать в усиленном режиме. 

Специалисты советуют перед покупкой продукта сначала ознакомиться с его составом, а именно оценить, сколько он содержит соли, сахара и белков. 

Напомним, какие вредные привычки "убивают" наши почки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой неожиданный фактор пагубно влияет на здоровье почек.


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Источник: http://neboley.com.ua/ru/ukraine/2020/01/23/198214
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