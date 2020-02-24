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Почему дневной сон может быть опасным для сердца

Такой сон может нарушить биологический ритм

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему дневной сон может быть опасным для сердца

Американские ученые провели исследование и выяснили, что дневной сон может увеличить риск развития сердечных проблем. Об этом сообщает издание Neboley.

Специалисты утверждают, что огромное значение при этом имеет продолжительность сна в светлое время суток. Если сон длится до 30 минут, тогда никакой опасности для здоровья нет, ведь человек не успевает войти в глубокую фазу сна, поэтому его биологические ритмы не нарушаются. Эксперты говорят, что быстрый сон помогает восстановить энергию и человек чувствует себя намного лучше и бодрее, поэтому его работоспособность повышается.

Но если вы привыкли спать днем по несколько часов, тогда стоит отказаться от этой привычки. Дело в том, что глубокий сон негативно сказывается на биоритмах, а это приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. После глубокого сна днем человек может чувствовать себя уставшим, сонным, а его работоспособность только падает. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какое эффективное средство поможет от дневной сонливости.


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Источник: http://neboley.com.ua/ru/ukraine/2019/10/23/195652
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