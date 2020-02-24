Почему дневной сон может быть опасным для сердца

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что дневной сон может увеличить риск развития сердечных проблем. Об этом сообщает издание Neboley.
Специалисты утверждают, что огромное значение при этом имеет продолжительность сна в светлое время суток. Если сон длится до 30 минут, тогда никакой опасности для здоровья нет, ведь человек не успевает войти в глубокую фазу сна, поэтому его биологические ритмы не нарушаются. Эксперты говорят, что быстрый сон помогает восстановить энергию и человек чувствует себя намного лучше и бодрее, поэтому его работоспособность повышается.
Но если вы привыкли спать днем по несколько часов, тогда стоит отказаться от этой привычки. Дело в том, что глубокий сон негативно сказывается на биоритмах, а это приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. После глубокого сна днем человек может чувствовать себя уставшим, сонным, а его работоспособность только падает.
Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какое эффективное средство поможет от дневной сонливости.
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