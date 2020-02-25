Названы простые способы укрепления иммунитета

Медики говорят, что укрепить защитные функции иммунной системы можно простыми и ежедневными привычками. Об этом сообщает издание Telegraf.

Несмотря на то, что зима оказалась не такой суровой и снежной, как ожидалось, люди со слабым иммунитетом могут легко подхватить простуду и грипп. И помимо того, что нужно правильно питаться и одевать теплую одежду, важно для укрепления иммунитета, выполнять несколько простых правил:

Сон

Для того, чтобы организм мог противостоять вирусам и микробам, ему нужны силы, которые он восстанавливает ночью, во время сна. Продолжительность сна взрослого человека должна составлять 7-9 часов. Если же вы страдаете недосыпом и весь день чувствуете слабость, тогда сохранить здоровье будет сложно.

Умеренная физическая активность

В сезон простудных заболеваний не нужно перегружать организм тяжелыми физическими упражнениями. Для укрепления иммунитета достаточно пешей прогулки 20-30 минут ежедневно. Такая умеренная активность улучшит кровообращение, снимет стресс и подарит много других преимуществ.

Вода и зеленый чай

Очень важно поддерживать свой водный баланс в организме, поэтому употребляйте ежедневно около 2 литров воды. С ее помощью организм очищается от вредных токсинов и шлаков. Также не забывайте о зеленом чае, в составе которого есть много антиоксидантов, положительно влияющих на иммунитет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие зимние фрукты помогают укрепить иммунитет.

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