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Как эффективно снизить уровень «плохого» холестерина

Уровень холестерина в крови - важный показатель здоровья

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как эффективно снизить уровень «плохого» холестерина

Британские исследователи провели эксперимент и доказали, что регулировать уровень "плохого" холестерина в крови помогают самые доступные фрукты - яблоки. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты пригласили для участия в исследовании 40 человек. Медики оценили их состояние здоровья, в частности проверили уровень холестерина, а после в течение восьми недель наблюдали за ними. За этот период добровольцы должны были ежедневно употреблять 2 яблока. Результаты эксперимента показали, что уровень "плохого" холестерина у всех участников снизился и в целом этот фрукт благоприятно повлиял на состояние их сердечно-сосудистой системы.

Исследователи говорят, что в яблоках содержатся органические соединения, которые очищают артерии, тем самым снижая развитие гипертонии и сердечных проблем. Люди, которые регулярно употребляют этот садовый фрукт, защищают свой организм от многих заболеваний и серьезных патологий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каком возрасте нужно начинать следить за уровнем холестерином.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/87584-pochemu-gribnoy-sup-mozhno-schitat-samym-poleznym-dlya-gipertonikov-mnenie-vracha.html
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