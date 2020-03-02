Ученые назвали опасную для жизни частоту пульса

Специалисты из Швеции провели масштабное исследование и определили, какой пульс в состоянии покоя считается самым опасным для жизни человека. Об этом сообщается в журнале Openheart.

Известно, что пульс - это показатель частоты сердечных сокращений, то есть количества ощутимых ударов в минуту. Нормы пульса зависят от возраста, пола и физического состояния, и могут меняться под воздействием различных факторов.

Специалисты провели эксперимент, для участия в котором пригласили около 800 мужчин. Каждый из добровольцев рассказал о своем образе жизни, наследственных заболеваниях и уровне стресса. Эксперты разделили участников на группы, в зависимости от частоты их сердцебиения (I группа - 55 и меньше, II - 55-65, III - 65-75 и IV - 75 и выше). В течение 21 года ученые наблюдали и повторно измеряли у добровольцев частоту сердечных сокращений.

Результаты исследования показали, что у мужчин с частотой сердечных сокращений 75 ударов и выше, риск преждевременной смерти повышался в два раза. За время исследования у многих участников пульс менялся и на это влияли вредные привычки, малоподвижный образ жизни и воздействие стресса. Эти факторы повышали артериальное давление, приводили к лишнему весу, а также к различным сердечным проблемам.

Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной преждевременной смерти среди населения среднего возраста. Поэтому, медики призывают не игнорировать проблем со здоровьем и при первых тревожных симптомах обращаться за помощью к специалистам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему дневной сон может быть опасным для сердца.

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