Продукты, которые нормализуют гормональный фон

Здоровье, настроение и поведение женщины напрямую зависит от ее гормонального фона, поэтому за его колебаниями необходимо тщательно следить. Нормализовать его помогут правильные продукты питания, которые должны регулярно появляться в вашем меню.

Травы и специи. В них содержится большое количество антиоксидантов, которые предотвращают развитие раковых клеток и замедляют процесс старения организма. Шалфей, благодаря своему витаминному составу, благоприятно действует на нервную систему и репродуктивную функцию женщин, а корица - облегчает симптомы менструальной боли.

Тыква и тыквенные семечки. Они не только помогают нормализовать гормональный фон, но и контролируют уровень андрогенов, способствуют нормальному половому развитию и очищают организм от шлаков и токсинов. Кроме этого, тыква – источник витаминов А, Е, С, D, она поднимает настроение и борется с бессонницей.

Авокадо. Недаром диетологи рекомендуют включать его в любую диету как источник жирных кислот и большого количества микроэлементов. В состав авокадо входит омега-3, а также витамины E, K и C, которые влияют на уровень эстрогена. Если есть 2-3 плода в неделю, состояние кожи гораздо улучшится и нормализуется гормональный баланс.

Лосось – источник жирных ненасыщенных кислот омега-3, которые регулируют работу мозга, роста клеток, влияют на аппетит и чувство насыщения. Также он содержит питательный белок, фосфор и витамины D, В6 и В12, магний и селен. Кроме того, лосось облегчает течение хронических заболеваний и действует против воспалений. Для нормализации гормонального фона эту рыбу рекомендуется есть два раза в неделю.

Шпинат и брокколи. Листовые овощи отвечают за выработку женского гормона красоты и молодости – эстрогена, а также способствуют нормализации менструального цикла. Чтобы чувствовать себя отлично, включите капустные продукті в свой ежедневный рацион – в день достаточно будет горсти брюссельской капусты, шпината или брокколи.

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