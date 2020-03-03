Что происходит с телом, когда вы пьете много чая

Чай – это не просто согревающий вкусный напиток, а настоящая традиция многих стран и народов. Полезные свойства чая для организма доказаны давно, да только злоупотреблять этим напитком не стоит, ведь эффект может быть обратным.

Крепкий чай вредит зубам

Любители крепкого чая должны быть осторожными, ведь в большом количестве этот напиток может серьезно повредить эмаль зубов и привести к их ломкости. При этом, не важен сорт чай. Медики рекомендуют пить не больше 3-4 чашек такого напитка в день.

Тяжелые металлы в заварке

Эксперты утверждают, что чай нужно заваривать не больше трех минут, если больше - он становится токсичным. Дело в том, что из листьев в воду начинают вымываться тяжелые металлы (свинец, кадмий и другие).

Зеленый чай вредит печени

Американские исследователи доказали, что зеленый чай в большом количестве (больше 2 чашек в день) может пагубно повлиять на работу главного фильтра организма. В нем содержатся полифенолы - химические соединения, которые перегружают печень и приводят к ее нарушениям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему при простуде не рекомендуется пить горячий чай.

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