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В каких случаях физическая активность вредит сердцу

Некоторые упражнения приводят к нарушению работы сердца

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

В каких случаях физическая активность вредит сердцу

Американские ученые проанализировали около 300 научных исследований и выяснили, когда физические нагрузки могут навредить здоровью, в частности вызвать проблемы с сердцем. Об этом сообщает издание MedikForum.

Несмотря на то, что спорт положительно влияет на все системы организма, в том числе и сердечно-сосудистую, есть ситуации, когда физическая активность приводит к нарушению ее работы. В первую очередь, это касается людей, которые недостаточно подготовлены к серьезным нагрузкам и имеют противопоказания по здоровью. В каких случаях спорт вреден для сердца?

Аэробные нагрузки

В эту группу входит плавание, бег на длинные дистанции, езда на велосипеде и другие активности, которые повышают частоту пульса. Если во время таких упражнений ритм сердца ускоряется очень быстро - стоит обратиться к врачу и пройти обследование. 

Растягивание

Эти упражнения помогают сделать мышцы более эластичными, а тело - более гибким. Но нагрузку подобного рода стоит увеличивать постепенно. Если при выполнении растягивания становится больно, тогда стоит остановится.

Силовые тренировки

Подобные упражнения нельзя выполнять больше 3-х раз в неделю, потому что мышцам нужно давать время на восстановление. Если во время отдыха вы чувствуете боль и дискомфорт, тогда лучше обратиться за консультацией к врачу, чтобы не навредить организму перегрузкой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как погода влияет на здоровье сердца.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/89711-vot-pochemu-voda-dolzhna-stat-chastyu-vashey-programmy-snizheniya-vesa.html
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